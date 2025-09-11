Захарова назвала «базаром лицемерия» интервью Пугачевой

Весной 2022 г. Пугачева переехала в Израиль вместе с супругом Максимом Галкиным (считается в России иноагентом) и детьми. 16 сентября 2022 г. Минюст включил Галкина, который выступал против проведения РФ спецоперации на Украине, в перечень иноагентов. 18 сентября Пугачева публично заявила о солидарности с мужем и попросила российские власти добавить ее в список иноагентов.