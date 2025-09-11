Газета
Захарова назвала «базаром лицемерия» интервью Пугачевой

Ведомости

Интервью певицы Аллы Пугачевой для YouTube-канала «Скажи Гордеевой» (журналистка Катерина Гордеева признана в РФ иноагентом) является «базаром лицемерия». Такое мнение выразила  официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Вы знаете, есть произведение, так и называется, которое потом стало расхожей фразой, называется "Ярмарка тщеславия", а это "базар лицемерия"», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).

Весной 2022 г. Пугачева переехала в Израиль вместе с супругом Максимом Галкиным (считается в России иноагентом) и детьми. 16 сентября 2022 г. Минюст включил Галкина, который выступал против проведения РФ спецоперации на Украине, в перечень иноагентов. 18 сентября Пугачева публично заявила о солидарности с мужем и попросила российские власти добавить ее в список иноагентов. 

В мае замминистра юстиции РФ Олег Свириденко заявил, что в настоящее время отсутствуют основания для признания Пугачевой иностранным агентом. «Мы без фактуры не работаем. Если человек живет в рамках правового поля, мы это видим», – сказал он. 

