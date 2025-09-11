Захарова назвала «базаром лицемерия» интервью Пугачевой
Интервью певицы Аллы Пугачевой для YouTube-канала «Скажи Гордеевой» (журналистка Катерина Гордеева признана в РФ иноагентом) является «базаром лицемерия». Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Вы знаете, есть произведение, так и называется, которое потом стало расхожей фразой, называется "Ярмарка тщеславия", а это "базар лицемерия"», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
Весной 2022 г. Пугачева переехала в Израиль вместе с супругом Максимом Галкиным
В мае замминистра юстиции РФ Олег Свириденко заявил, что в настоящее время отсутствуют основания для признания Пугачевой иностранным агентом. «Мы без фактуры не работаем. Если человек живет в рамках правового поля, мы это видим», – сказал он.