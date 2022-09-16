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Минюст включил Галкина в список физлиц-иноагентов

Ведомости

Минюст внес юмориста и телеведущего Максима Галкина в список физлиц-иноагентов, следует из реестра на сайте ведомства.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что народная артистка России Алла Пугачева не делала антироссийских заявлений, в отличие от своего супруга Максима Галкина.

Отвечая на вопрос, может ли это чем-то обернуться для юмориста, Песков сказал: «Я пока не видел никакой реакции кого-то из наших компетентных органов, но он делал заявления, в которых сам себя антагонизирует со всеми нами».

Весной Пугачева и Галкиным вместе с детьми уехали в Израиль, где провели несколько месяцев. Затем супруги переехали в Латвию, позже сообщалось, что Пугачева вернулась в Россию. Галкин ранее высказывался против проведения Россией спецоперации на Украине.

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Ранее по теме: Песков: Пугачева не делала антироссийских заявлений, в отличие от Галкина

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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