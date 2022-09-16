Минюст включил Галкина в список физлиц-иноагентов
Минюст внес юмориста и телеведущего Максима Галкина в список физлиц-иноагентов, следует из реестра на сайте ведомства.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что народная артистка России Алла Пугачева не делала антироссийских заявлений, в отличие от своего супруга Максима Галкина.
Отвечая на вопрос, может ли это чем-то обернуться для юмориста, Песков сказал: «Я пока не видел никакой реакции кого-то из наших компетентных органов, но он делал заявления, в которых сам себя антагонизирует со всеми нами».
Весной Пугачева и Галкиным вместе с детьми уехали в Израиль, где провели несколько месяцев. Затем супруги переехали в Латвию, позже сообщалось, что Пугачева вернулась в Россию. Галкин ранее высказывался против проведения Россией спецоперации на Украине.
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