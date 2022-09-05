Песков: Пугачева не делала антироссийских заявлений, в отличие от Галкина

По его словам, Пугачева не делала «неприемлемых» заявлений, в отличие от своего супруга. Отвечая на вопрос, может ли это чем-то обернуться для Галкина, Песков сказал: «Я пока не видел никакой реакции кого-то из наших компетентных органов, но он делал заявления, в которых сам себя антагонизирует со всеми нами».