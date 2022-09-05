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Песков: Пугачева не делала антироссийских заявлений, в отличие от Галкина

Ведомости

Народная артистка России Алла Пугачева не делала антироссийских заявлений, в отличие от своего супруга, юмориста Максима Галкина, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также прокомментировал возвращение в страну некоторых деятелей культуры, уехавших после начала специальной военной операции.

«Есть артисты, которые буквально себя запятнали совершенно непристойными и неприемлемыми заявлениями. Это отдельная история, и это те, с кем нам явно не по пути», — отметил представитель Кремля (цитата по ТАСС).

По его словам, Пугачева не делала «неприемлемых» заявлений, в отличие от своего супруга. Отвечая на вопрос, может ли это чем-то обернуться для Галкина, Песков сказал: «Я пока не видел никакой реакции кого-то из наших компетентных органов, но он делал заявления, в которых сам себя антагонизирует со всеми нами».

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27 августа дизайнер Игорь Гуляев в своих соцсетях опубликовал видео, где Пугачева заявила о возвращении в страну. «Уже давно, просто никак не могла собраться», — сказала она. Позже помощница певицы подтвердила ее возвращение.

Весной этого года певица вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми уехала с семьей в Израиль, где провела несколько месяцев. Позже супруги переехали в Латвию. Максим Галкин ранее высказывался против проведения Россией спецоперации на Украине.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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