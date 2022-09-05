Песков: Пугачева не делала антироссийских заявлений, в отличие от Галкина
Народная артистка России Алла Пугачева не делала антироссийских заявлений, в отличие от своего супруга, юмориста Максима Галкина, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также прокомментировал возвращение в страну некоторых деятелей культуры, уехавших после начала специальной военной операции.
«Есть артисты, которые буквально себя запятнали совершенно непристойными и неприемлемыми заявлениями. Это отдельная история, и это те, с кем нам явно не по пути», — отметил представитель Кремля (цитата по ТАСС).
По его словам, Пугачева не делала «неприемлемых» заявлений, в отличие от своего супруга. Отвечая на вопрос, может ли это чем-то обернуться для Галкина, Песков сказал: «Я пока не видел никакой реакции кого-то из наших компетентных органов, но он делал заявления, в которых сам себя антагонизирует со всеми нами».
27 августа дизайнер Игорь Гуляев в своих соцсетях опубликовал видео, где Пугачева заявила о возвращении в страну. «Уже давно, просто никак не могла собраться», — сказала она. Позже помощница певицы подтвердила ее возвращение.
Весной этого года певица вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми уехала с семьей в Израиль, где провела несколько месяцев. Позже супруги переехали в Латвию. Максим Галкин ранее высказывался против проведения Россией спецоперации на Украине.
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