Пугачева обратилась к российским властям с просьбой признать ее иноагентом

16 сентября Минюст России включил в реестр физлиц-«иноагентов» телеведущего Максима Галкина. Артист заявил, что не занимается политической деятельностью, никогда не был ангажирован и продолжит шутить над политиками. По его мнению, доказательная база Минюста «не выдерживает никакой критики»: гонорары, как утверждает Галкин, он получал за выступления на Украине около 10 лет назад. Он подчеркнул, что к участию в политике никогда не стремился, однако его туда «толкают».