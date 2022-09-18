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Пугачева обратилась к российским властям с просьбой признать ее иноагентом

Ведомости

Певица Алла Пугачева обратилась к российским властям с просьбой добавить ее в список иноагентов вслед за ее супругом Максимом Галкиным (признан в России иностранным агентом).

«Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан», — написала артистка в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

16 сентября Минюст России включил в реестр физлиц-«иноагентов» телеведущего Максима Галкина. Артист заявил, что не занимается политической деятельностью, никогда не был ангажирован и продолжит шутить над политиками. По его мнению, доказательная база Минюста «не выдерживает никакой критики»: гонорары, как утверждает Галкин, он получал за выступления на Украине около 10 лет назад. Он подчеркнул, что к участию в политике никогда не стремился, однако его туда «толкают».

Весной этого года певица вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми уехала с семьей в Израиль, где провела несколько месяцев. Позже супруги переехали в Латвию. Максим Галкин не раз высказывался против проведения Россией спецоперации на Украине.

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков 5 сентября заявил, что Алла Пугачева не делала «неприемлемых» заявлений, в отличие от своего супруга. «Есть артисты, которые буквально себя запятнали совершенно непристойными и неприемлемыми заявлениями. Это отдельная история, и это те, с кем нам явно не по пути», — отметил представитель Кремля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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