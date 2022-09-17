Галкин отреагировал на свое включение в список иноагентов

«Минюст признал меня иноагентом. Аргументы были такие, что я якобы получал денежные средства из Украины и на них осуществлял политическую деятельность. Конечно же, это неправда. Во-первых, я не занимаюсь политической деятельностью. Во вторых, я занимаюсь юмористической деятельностью — политическая сатира, юмор, то, что делал и делаю на протяжении почти уже 28 лет <…> Считаю своим неотъемлемым правом на труд, на жанр высмеивать то, что волнует меня. Никогда я не был никем ангажирован», — заявил Галкин в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).