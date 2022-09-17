Галкин отреагировал на свое включение в список иноагентов
Телеведущий и юморист Максим Галкин заявил, что не занимается политической деятельностью, никогда не был ангажирован и продолжит шутить над политиками. После внесения Минюстом в список физлиц-иноагентов артист опубликовал видеообращение в соцсетях.
«Минюст признал меня иноагентом. Аргументы были такие, что я якобы получал денежные средства из Украины и на них осуществлял политическую деятельность. Конечно же, это неправда. Во-первых, я не занимаюсь политической деятельностью. Во вторых, я занимаюсь юмористической деятельностью — политическая сатира, юмор, то, что делал и делаю на протяжении почти уже 28 лет <…> Считаю своим неотъемлемым правом на труд, на жанр высмеивать то, что волнует меня. Никогда я не был никем ангажирован», — заявил Галкин в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
По его мнению, доказательная база Минюста «не выдерживает никакой критики»: гонорары, как утверждает Галкин, он получал за выступления на Украине около 10 лет назад. Он подчеркнул, что к участию в политике никогда не стремился, однако его туда «толкают». Юморист заявил, что он высказывает свое мнение и «не торгует» им, а «делится бескорыстно».
«Министерство юстиции, искренность и честность не оплачивается у приличных людей, к которым я, надеюсь, отношусь. Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь», — сказал Галкин. Он добавил, что не будет отказываться от юмора «в угоду политической конъюнктуре» и продолжит шутить над политиками.
Весной Пугачева и Галкин вместе с детьми уехали в Израиль, где провели несколько месяцев. Затем супруги переехали в Латвию, позже сообщалось, что Пугачева вернулась в Россию. Галкин ранее высказывался против проведения Россией спецоперации на Украине.