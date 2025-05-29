Минюст: оснований для признания Урганта и Пугачевой иноагентами нет
В настоящее время отсутствуют основания для признания телеведущего Ивана Урганта и певицы Аллы Пугачевой иностранными агентами – нарушений законодательства с их стороны нет. Об этом замминистра юстиции РФ Олег Свириденко заявил в беседе с ТАСС.
«Мы без фактуры не работаем. Если человек живет в рамках правового поля, мы это видим», – сказал Свириденко.
По его словам, включение в перечень иноагентов возможно лишь при наличии подтвержденных фактов нарушения человеком закона.
18 марта депутат Госдумы Николай Новичков попросил министра юстиции РФ Константина Чуйченко рассмотреть основания для признания Урганта иноагентом. По данным «РИА Новости», ранее телеведущий зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в Париже. 9 апреля ТАСС сообщал о проведении Минюстом контрольных мероприятий по выявлению признаков иноагента в деятельности Урганта.
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