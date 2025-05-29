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Минюст: оснований для признания Урганта и Пугачевой иноагентами нет

Ведомости

В настоящее время отсутствуют основания для признания телеведущего Ивана Урганта и певицы Аллы Пугачевой иностранными агентами – нарушений законодательства с их стороны нет. Об этом замминистра юстиции РФ Олег Свириденко заявил в беседе с ТАСС.

«Мы без фактуры не работаем. Если человек живет в рамках правового поля, мы это видим», – сказал Свириденко.

По его словам, включение в перечень иноагентов возможно лишь при наличии подтвержденных фактов нарушения человеком закона.

18 марта  депутат Госдумы Николай Новичков попросил министра юстиции РФ Константина Чуйченко рассмотреть основания для признания Урганта иноагентом. По данным «РИА Новости», ранее телеведущий зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в Париже. 9 апреля ТАСС сообщал о проведении Минюстом контрольных мероприятий по выявлению признаков иноагента в деятельности Урганта.

Весной 2022 г. Пугачева переехала в Израиль вместе с супругом Максимом Галкиным (считается в России иноагентом) и детьми. 16 сентября 2022 г. Минюст включил Галкина, который выступал против проведения РФ спецоперации на Украине, в перечень иноагентов. 18 сентября Пугачева публично заявила о солидарности с мужем и попросила российские власти добавить ее в список иноагентов вслед за мужем. В июле прошлого года депутат Госдумы Алексей Журавлев со ссылкой на ответ Минюста сообщил, что министерство не располагает сведениями, позволяющими признать певицу иноагентом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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