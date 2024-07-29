Минюст не нашел причин для признания Аллы Пугачевой иноагентом

Журавлев регулярно посвящает Пугачевой сообщения в своем Telegram-канале. Он начал призывать внести певицу в реестр иностранных агентов с марта 2024 г. Он также высказывался на эту тему в июле. Тогда же он предложил лишить ее всего имущества в России.