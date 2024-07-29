Минюст не нашел причин для признания Аллы Пугачевой иноагентом
Минюст РФ не располагает сведениями, позволяющими признать певицу Аллу Пугачеву иностранным агентом. Об этом говорится в ответе на соответствующий запрос депутата Госдумы Алексея Журавлева.
В случае выявления в действиях Пугачевой признаков иностранного агента, Минюстом России будет рассмотрен вопрос о включении ее в реестр, также указано в тексте документа, пишет «РИА Новости».
Журавлев регулярно посвящает Пугачевой сообщения в своем Telegram-канале. Он начал призывать внести певицу в реестр иностранных агентов с марта 2024 г. Он также высказывался на эту тему в июле. Тогда же он предложил лишить ее всего имущества в России.
Сейчас иноагентом в России признан супруг певицы Максим Галкин. После начала спецоперации он вместе с Пугачевой и детьми уехал из России.