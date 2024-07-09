Депутат предложил признать Пугачеву иноагентом и лишить имущества в России
Депутат Госдумы Алексей Журавлев (ЛДПР) предложил признать певицу Аллу Пугачеву иноагентом и лишить всего имущества в России.
«Пугачеву давно уже пора признать иноагентом и лишить всего имущества в Российской Федерации, как это положено, за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации и работу на западную пропаганду», – сказал Журавлев (цитата по «РИА Новости»).
С такой инициативой он выступил после публикаций в соцсетях певицы сообщений о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве.
Сейчас иноагентом в России признан супруг певицы Максим Галкин. После начала спецоперации он вместе с Пугачевой и детьми уехал из России.
8 июля сообщалось, что в результате взрыва была повреждена детская специализированная больница «Охматдет» в Киеве. В Минобороны отвергли обвинения Киева в намеренном ударе по гражданским объектам, уточнив, что здание пострадало после падения на него ракеты из противоракетного комплекса ВСУ.