Депутат предложил признать Пугачеву иноагентом и лишить имущества в России

«Пугачеву давно уже пора признать иноагентом и лишить всего имущества в Российской Федерации, как это положено, за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации и работу на западную пропаганду», – сказал Журавлев (цитата по «РИА Новости»).