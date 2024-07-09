МИД РФ: в детскую больницу «Охматдет» в Киеве попала ракета западного ЗРК NASAMS
В строение на территории детской больницы «Охматдет» в Киеве попала одна из ракет западного ЗРК NASAMS, это подтверждают многочисленные свидетели. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова напомнила, что рядом с больницей находятся завод «Артем», комплекс зданий минобороны Украины и склады ВСУ. По словам представителя МИДа, Киев намеренно размещает системы ПВО в жилых кварталах, прикрываясь мирными жителями.
«Все это является грубейшим нарушением международного гуманитарного права, которое запрещает задействование гражданских объектов в военных целях», – подчеркнула Захарова.
По ее словам, 8 июля Вооруженные Силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по военным объектам на Украине: заводам «Артем», «Антонов» и КБ «Луч» в Киеве, предприятиям «Днепр» и «Южмаш» в Днепропетровске, заводу тяжелого машиностроения в Краматорске, складам западных вооружений и военной техники на металлургическом комбинате «Арсилор миттал» в Кривом Роге и ряду других объектов. Все цели были поражены.
8 июля стало известно о повреждениях в результате обстрела детской специализированной больницы «Охматдет» в Киеве. В Минобороны отвергли обвинения Киева в намеренном ударе по гражданским объектам, а разрушения произошли в результате работы украинской ПВО. В ведомстве отметили, что подобные заявления уже не раз звучали со стороны киевского режима перед саммитом стран НАТО. Удар по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам вооруженных сил Украины был проведен в ответ на попытки нанесения украинской стороной ущерба объектам российской энергетики и экономики.
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в США умалчивают, что попавший в киевскую больницу «Охматдет» боезаряд был украинской ракетой ПВО, американский официоз и местные обозреватели используют трагедию против России. Антонов также предположил, что инцидент с разрушенной больницей, который произошел накануне саммита НАТО в Вашингтоне, Запад воспринял как «превосходный подарок для обоснования дальнейшей эскалации конфликта» и его продолжения «до последнего украинца».
В Кремле напомнили, что Россия не наносит ударов по гражданским целям. Удары армии РФ осуществляются по объектам критической инфраструктуры, по военным целям, так или иначе имеющим отношение к военному потенциалу режима.