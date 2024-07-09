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Песков: Россия по-прежнему не наносит ударов по гражданским целям

Ведомости

Кремль по-прежнему настаивает, что Россия не наносит ударов по гражданским целям, необходимо руководствоваться заявлениями Минобороны РФ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов об атаке на детскую больницу в Киеве 8 июля.

«Я призываю вас руководствоваться заявлениями Минобороны РФ, которое абсолютно исключает, что имели место удары по каким-то гражданским целям и в котором указано, что речь идет о падении антиракеты. <…> Удары [армии РФ] осуществляются по объектам критической инфраструктуры, по военным целям, так или иначе имеющим отношение к военному потенциалу режима», – сказал представитель Кремля.

8 июля сообщалось, что в результате обстрела была повреждена детская специализированная больница «Охматдет» в Киеве. В Минобороны отвергли обвинения Киева в намеренном ударе по гражданским объектам. Отмечалось, что разрушения произошли в результате работы украинской ПВО. В российском оборонном ведомстве отметили, что подобные заявления уже не раз звучали со стороны киевского режима перед саммитом стран НАТО. Удар по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам вооруженных сил Украины (ВСУ) был проведен 8 июля в ответ на попытки нанесения украинской стороной ущерба объектам российской энергетики и экономики.

9 июля посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о лицемерном умалчивании американских властей о том, что попавший в киевскую больницу «Охматдет» боезаряд был украинской ракетой ПВО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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