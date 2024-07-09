Песков: Россия по-прежнему не наносит ударов по гражданским целям
Кремль по-прежнему настаивает, что Россия не наносит ударов по гражданским целям, необходимо руководствоваться заявлениями Минобороны РФ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов об атаке на детскую больницу в Киеве 8 июля.
«Я призываю вас руководствоваться заявлениями Минобороны РФ, которое абсолютно исключает, что имели место удары по каким-то гражданским целям и в котором указано, что речь идет о падении антиракеты. <…> Удары [армии РФ] осуществляются по объектам критической инфраструктуры, по военным целям, так или иначе имеющим отношение к военному потенциалу режима», – сказал представитель Кремля.
8 июля сообщалось, что в результате обстрела была повреждена детская специализированная больница «Охматдет» в Киеве. В Минобороны отвергли обвинения Киева в намеренном ударе по гражданским объектам. Отмечалось, что разрушения произошли в результате работы украинской ПВО. В российском оборонном ведомстве отметили, что подобные заявления уже не раз звучали со стороны киевского режима перед саммитом стран НАТО. Удар по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам вооруженных сил Украины (ВСУ) был проведен 8 июля в ответ на попытки нанесения украинской стороной ущерба объектам российской энергетики и экономики.
9 июля посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о лицемерном умалчивании американских властей о том, что попавший в киевскую больницу «Охматдет» боезаряд был украинской ракетой ПВО.