Песков: Россия по-прежнему не наносит ударов по гражданским целям

8 июля сообщалось, что в результате обстрела была повреждена детская специализированная больница «Охматдет» в Киеве. В Минобороны отвергли обвинения Киева в намеренном ударе по гражданским объектам. Отмечалось, что разрушения произошли в результате работы украинской ПВО. В российском оборонном ведомстве отметили, что подобные заявления уже не раз звучали со стороны киевского режима перед саммитом стран НАТО. Удар по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам вооруженных сил Украины (ВСУ) был проведен 8 июля в ответ на попытки нанесения украинской стороной ущерба объектам российской энергетики и экономики.