Антонов: в США скрыли попадание украинской ракеты в больницу в Киеве
В США лицемерно умалчивают, что попавший в киевскую больницу «Охматдет» боезаряд был украинской ракетой ПВО, американский официоз и местные обозреватели цинично используют трагедию против России, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Мы не впервые наблюдаем за тем, как киевский режим внаглую списывает собственные варварские преступления на Российскую Федерацию. Произошедшее говорит лишь об одном: Соединенным Штатам следует прекратить снабжать бандеровцев оружием, от которого гибнут мирные жители в России и на самой Украине», – написал он в своем Telegram-канале.
Антонов также предположил, что инцидент с разрушенной больницей, который произошел накануне саммита НАТО в Вашингтоне, Запад воспринял как «превосходный подарок для обоснования дальнейшей эскалации конфликта» и его продолжения «до последнего украинца».
8 июля стало известно о повреждениях в результате обстрела детской специализированной больницы «Охматдет» в Киеве. В Минобороны отвергли обвинения Киева в намеренном ударе по гражданским объектам, а разрушения произошли в результате работы украинской ПВО. В российском оборонном ведомстве отметили, что подобные заявления уже не раз звучали со стороны киевского режима перед саммитом стран НАТО. Удар по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам вооруженных сил Украины (ВСУ) был проведен 8 июля в ответ на попытки нанесения украинской стороной ущерба объектам российской энергетики и экономики.