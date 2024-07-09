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Антонов: в США скрыли попадание украинской ракеты в больницу в Киеве

Ведомости

В США лицемерно умалчивают, что попавший в киевскую больницу «Охматдет» боезаряд был украинской ракетой ПВО, американский официоз и местные обозреватели цинично используют трагедию против России, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Мы не впервые наблюдаем за тем, как киевский режим внаглую списывает собственные варварские преступления на Российскую Федерацию. Произошедшее говорит лишь об одном: Соединенным Штатам следует прекратить снабжать бандеровцев оружием, от которого гибнут мирные жители в России и на самой Украине», – написал он в своем Telegram-канале.

Антонов также предположил, что инцидент с разрушенной больницей, который произошел накануне саммита НАТО в Вашингтоне, Запад воспринял как «превосходный подарок для обоснования дальнейшей эскалации конфликта» и его продолжения «до последнего украинца».

8 июля стало известно о повреждениях в результате обстрела детской специализированной больницы «Охматдет» в Киеве. В Минобороны отвергли обвинения Киева в намеренном ударе по гражданским объектам, а разрушения произошли в результате работы украинской ПВО. В российском оборонном ведомстве отметили, что подобные заявления уже не раз звучали со стороны киевского режима перед саммитом стран НАТО. Удар по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам вооруженных сил Украины (ВСУ) был проведен 8 июля в ответ на попытки нанесения украинской стороной ущерба объектам российской энергетики и экономики.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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