В Минобороны отвергли обвинения Киева в намеренном ударе по гражданским объектам
Обвинения Киева в ракетных ударах Вооруженных сил России по гражданским объектам не соответствуют действительности, разрушения произошли в результате работы украинской ПВО, заявили в Минобороны РФ.
В российском оборонном ведомстве отметили, что подобные заявления уже не раз звучали со стороны киевского режима перед саммитом стран НАТО.
Минобороны России отмечает, что удар по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам вооруженных сил Украины (ВСУ) был проведен 8 июля в ответ на попытки нанесения украинской стороной ущерба объектам российской энергетики и экономики. Цели удара были достигнуты, а назначенные объекты успешно поражены.
8 июля в украинской столице прогремели взрывы, в Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога, сообщал «Укринформ».