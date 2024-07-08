В Минобороны отвергли обвинения Киева в намеренном ударе по гражданским объектам

Минобороны России отмечает, что удар по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам вооруженных сил Украины (ВСУ) был проведен 8 июля в ответ на попытки нанесения украинской стороной ущерба объектам российской энергетики и экономики. Цели удара были достигнуты, а назначенные объекты успешно поражены.