Захарова: Пугачева не оценила народную любовь в России
Певица Алла Пугачева, которая после начала спецоперации на Украине уехала за границу, получила в России народную любовь, но не оценила ее. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в интервью информационному каналу «МГИМО 360».
«Есть известность, есть успешность, а есть уникальное явление – любовь, народная любовь. К сожалению, человек, не знаю как сказать, не оценил, пренебрег», – сказала Захарова.
Она подчеркнула, что песни, которые исполняла Пугачева, являются результатом работы огромного количества людей.
«Когда мы говорим о величии, мы должны понимать, что оно было соткано огромным количеством людей: кто-то писал стихи, кто-то писал музыку, кто-то делал фантастические аранжировки. <...> Песни, я вас уверяю, будут жить», – отметила представитель МИДа.
Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным (считается в России иностранным агентом) и детьми весной 2022 г. покинула Россию и переехала в Израиль. 16 сентября 2022 г. Минюст включил ее супруга в реестр иноагентов. До этого он выступал против проведения Россией спецоперации на Украине. 18 сентября Пугачева публично заявила о солидарности с Галкиным и обратилась к властям РФ с просьбой добавить ее в список иноагентов вслед за супругом.
В июле 2024 г. депутат Госдумы Алексей Журавлев со ссылкой на ответ Минюста объявил, что ведомство не располагает сведениями, позволяющими признать певицу иностранным агентом.