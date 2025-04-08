Захарова: Пугачева не оценила народную любовь в России

Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным (считается в России иностранным агентом) и детьми весной 2022 г. покинула Россию и переехала в Израиль. 16 сентября 2022 г. Минюст включил ее супруга в реестр иноагентов. До этого он выступал против проведения Россией спецоперации на Украине. 18 сентября Пугачева публично заявила о солидарности с Галкиным и обратилась к властям РФ с просьбой добавить ее в список иноагентов вслед за супругом.