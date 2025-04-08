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Захарова: Пугачева не оценила народную любовь в России

Ведомости

Певица Алла Пугачева, которая после начала спецоперации на Украине уехала за границу, получила в России народную любовь, но не оценила ее. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова  в интервью информационному каналу «МГИМО 360».

«Есть известность, есть успешность, а есть уникальное явление – любовь, народная любовь. К сожалению, человек, не знаю как сказать, не оценил, пренебрег», – сказала Захарова. 

Она подчеркнула, что песни, которые исполняла Пугачева, являются результатом работы огромного количества людей.

«Когда мы говорим о величии, мы должны понимать, что оно было соткано огромным количеством людей: кто-то писал стихи, кто-то писал музыку, кто-то делал фантастические аранжировки. <...> Песни, я вас уверяю, будут жить», – отметила представитель МИДа.

Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным (считается в России иностранным агентом) и детьми весной 2022 г. покинула Россию и переехала в Израиль. 16 сентября 2022 г. Минюст включил ее супруга в реестр иноагентов. До этого он выступал против проведения Россией спецоперации на Украине. 18 сентября Пугачева публично заявила о солидарности с Галкиным и обратилась к властям РФ с просьбой добавить ее в список иноагентов вслед за супругом.

В июле 2024 г. депутат Госдумы Алексей Журавлев со ссылкой на ответ Минюста объявил, что ведомство не располагает сведениями, позволяющими признать певицу иностранным агентом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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