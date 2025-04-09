Минюст ищет признаки иноагента у Ивана Урганта

18 марта Новичков направил обращение министру юстиции РФ Константину Чуйченко с просьбой рассмотреть основания для признания Урганта иноагентом, сообщало «РИА Новости». Ранее, по данным агентства, телеведущий зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в Париже. Его основной деятельностью является «производство шоу, театральных постановок, концертов, оперных и танцевальных представлений и других подобных постановок».