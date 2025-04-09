Минюст ищет признаки иноагента у Ивана Урганта
Минюст проводит контрольные мероприятия по выявлению признаков иноагента в деятельности телеведущего Ивана Урганта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответ ведомства депутату Госдумы Николаю Новичкову («Справедливая Россия – За правду»).
При выявлении подобных сведений будет рассмотрен вопрос о включении Урганта в реестр, говорится в сообщении
18 марта Новичков направил обращение министру юстиции РФ Константину Чуйченко с просьбой рассмотреть основания для признания Урганта иноагентом, сообщало «РИА Новости». Ранее, по данным агентства, телеведущий зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в Париже. Его основной деятельностью является «производство шоу, театральных постановок, концертов, оперных и танцевальных представлений и других подобных постановок».
Ток-шоу «Вечерний Ургант» перестало выходить в эфире «Первого канала» в феврале 2022 г. после начала спецоперации. «Первый канал» объяснил это необходимостью «уделить в эфире больше внимания программам общественно-политической направленности». Вскоре его ведущий покинул Россию.