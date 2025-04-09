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Минюст ищет признаки иноагента у Ивана Урганта

Ведомости

Минюст проводит контрольные мероприятия по выявлению признаков иноагента в деятельности телеведущего Ивана Урганта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответ ведомства депутату Госдумы Николаю Новичкову («Справедливая Россия – За правду»).

При выявлении подобных сведений будет рассмотрен вопрос о включении Урганта в реестр, говорится в сообщении

18 марта Новичков направил обращение министру юстиции РФ Константину Чуйченко с просьбой рассмотреть основания для признания Урганта иноагентом, сообщало «РИА Новости». Ранее, по данным агентства, телеведущий зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в Париже. Его основной деятельностью является «производство шоу, театральных постановок, концертов, оперных и танцевальных представлений и других подобных постановок».

Ток-шоу «Вечерний Ургант» перестало выходить в эфире «Первого канала» в феврале 2022 г. после начала спецоперации. «Первый канал» объяснил это необходимостью «уделить в эфире больше внимания программам общественно-политической направленности». Вскоре его ведущий покинул Россию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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