Сыновья Трампа вложились в новую компанию по производству дронов

Ведомости

Сыновья президента США Дональда Трампа Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший поддержат инвестициями новую компанию по производству дронов Powerus. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Powerus призвана удовлетворить растущий со стороны Пентагона спрос и заполнить нишу, которая образовалась после запрета на ввоз в США новых китайских беспилотников. Powerus заявила, что планирует приобрести украинские технологии для производства беспилотников и продать их американским военным.

Представители Powerus рассказали, что она объединяется с публичной холдинговой компанией, владеющей полями для гольфа, которую поддерживают Трампы. В результате обратного слияния Powerus в ближайшие месяцы будет торговаться на фондовой бирже Nasdaq.

В числе инвесторов сделки – одна из инвестиционных компаний Трампа American Ventures и Unusual Machines (UMAC), компания по производству компонентов для дронов, акционером и членом консультативного совета которой является Дональд Трамп-младший. Powerus также является клиентом Unusual Machines. В сделку также вовлечен инвестиционный банк Dominari Securities, поддерживаемый братьями Трамп. Кроме того, управляющий активами Фонд совершенствования корпоративного управления Кореи инвестировал $50 млн.

4 марта Reuters со ссылкой на пять источников сообщал о планах администрации президента США провести переговоры с руководителями крупнейших американских оборонных подрядчиков насчет ускорения производства оружия. По данным агентства, Пентагон работает над пополнением запасов после атак на Иран и ряда других недавних военных операций.

