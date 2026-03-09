Сыновья Трампа вложились в новую компанию по производству дронов

В числе инвесторов сделки – одна из инвестиционных компаний Трампа American Ventures и Unusual Machines (UMAC), компания по производству компонентов для дронов, акционером и членом консультативного совета которой является Дональд Трамп-младший. Powerus также является клиентом Unusual Machines. В сделку также вовлечен инвестиционный банк Dominari Securities, поддерживаемый братьями Трамп. Кроме того, управляющий активами Фонд совершенствования корпоративного управления Кореи инвестировал $50 млн.