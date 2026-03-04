Reuters: США намерены ускорить производство оружия
Администрация президента США Дональда Трампа намерена 6 марта провести переговоры с руководителями крупнейших американских оборонных подрядчиков. Темой для обсуждения станет ускорение производства оружия, пишет Reuters со ссылкой на пять источников.
По данным агентства, Пентагон работает над пополнением запасов после атак на Иран и ряда других недавних военных операций. Собеседники отмечают, что на встречу были приглашены такие компании, как Lockheed Martin, материнская компания Raytheon RTX и другие ключевые поставщики.
По данным The Guardian, в настоящее время в Иране поражено около 2000 целей. Число ударов, нанесенных 28 февраля за первые сутки войны с Ираном почти вдвое превысило число атак на Ирак в рамках политики «шока и трепета» в 2003 г.
The New York Times (NYT) пишет, что более 870 человек стали жертвами боевых действий на Ближнем Востоке с 28 февраля, когда США и Израиль атаковали Иран. Тегеран в ответ стал наносить удары по всему региону.
В первый день военной операции погибли верховный лидер Ирана Али Хаменеи, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур, министр обороны Азиз Насирзаде и др.