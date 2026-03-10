Певец Джаред Лето подал заявку на регистрацию товарного знака в России
Актер и певец из США Джаред Лето хочет зарегистрировать в России товарный знак Jared Leto, он подал заявку в Роспатент в марте 2026 г., передает «РИА Новости».
По данным агентства, товарный знак позволит артисту продавать на территории РФ одежду, обувь, головные уборы. Он также сможет предоставлять развлекательные услуги, выпускать музыкальную продукцию и фильмы.
Джаред Лето родился в 1971 г. в Боссьер-Сити (штат Луизиана). Он вокалист и основной автор песен рок-группы Thirty Seconds to Mars. Коллектив был основан в 1998 г. Джаредом Лето и его братом Шенноном.
5 марта Роспатент отказал российскому певцу Ярославу Дронову (Shaman) в регистрации товарного знака «Я русский». Как утверждает артист, он изначально понимал, что такая процедура невозможна. По его словам, подача заявки была направлена на привлечение внимания к тому, что «огромное число крупных бизнесменов» и его «недоброжелателей» пытаются использовать фразу «Я русский». Он говорил о реализации алкогольной продукции и «всякого рода ширпотреба сомнительного качества».