Певец Джаред Лето подал заявку на регистрацию товарного знака в России

5 марта Роспатент отказал российскому певцу Ярославу Дронову (Shaman) в регистрации товарного знака «Я русский». Как утверждает артист, он изначально понимал, что такая процедура невозможна. По его словам, подача заявки была направлена на привлечение внимания к тому, что «огромное число крупных бизнесменов» и его «недоброжелателей» пытаются использовать фразу «Я русский». Он говорил о реализации алкогольной продукции и «всякого рода ширпотреба сомнительного качества».