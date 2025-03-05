Shaman не смог зарегистрировать товарный знак «Я русский»

В репертуаре Дронова есть песня с названием «Я русский». Она была выпущена в июле 2022 г. В октябре 2024 г. стало известно, что певец подал заявку в Роспатент на регистрацию одноименного товарного знака, хотя, как он утверждает, изначально понимал, что регистрация невозможна. По словам Дронова, сделал он это для привлечения внимания к тому, что «огромное число крупных бизнесменов» и его «недоброжелателей» пытаются использовать фразу «Я русский» для реализации алкогольной продукции и «всякого рода ширпотреба сомнительного качества».