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Shaman не смог зарегистрировать товарный знак «Я русский»

Ведомости

Роспатент отказал российскому певцу Ярославу Дронову, выступающему под псевдонимом Shaman, в регистрации товарного знака «Я русский». Об этом исполнитель сообщил в своем Telegram-канале.

В репертуаре Дронова есть песня с названием «Я русский». Она была выпущена в июле 2022 г. В октябре 2024 г. стало известно, что певец подал заявку в Роспатент на регистрацию одноименного товарного знака, хотя, как он утверждает, изначально понимал, что регистрация невозможна. По словам Дронова, сделал он это для привлечения внимания к тому, что «огромное число крупных бизнесменов» и его «недоброжелателей» пытаются использовать фразу «Я русский» для реализации алкогольной продукции и «всякого рода ширпотреба сомнительного качества».

По мнению певца, отказ в регистрации товарного знака гарантирует, что название его песни «не достанется никому».

«Я надеюсь, что скандал, раздутый СМИ осенью, сделает свое дело, и каждый человек в нашей стране будет знать, что никто не может зарегистрировать и использовать сакральные для нашего народа слова «Я русский»», – написал Shaman.

16 октября 2024 г. «Ведомости» со ссылкой на данные Роспатента писали, что Shaman подал заявку на регистрацию товарных знаков «Я русский». Согласно первой заявке, под брендом возможно производство водки, вина, ликеров, бренди и пр. Во второй заявке указана косметика, снэки, безалкогольные напитки и другие товары по 17 классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ).

РБК со ссылкой на главу пресс-службы артиста Антона Коробкова-Землянского писал, что регистрация нужна для предотвращения использования названия песни «Я русский» в качестве бренда другими предпринимателями. Что касается выпуска какой-либо продукции под этим брендом самим артистом, то пока говорить об этом рано, сообщал Коробков-Землянский.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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