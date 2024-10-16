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Shaman регистрирует товарный знак «Я русский» для розлива алкоголя

Певец регистрирует товарный знак для избежания использования названия песни в качестве бренда другими предпринимателями
Ведомости

Артист Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов) подал на регистрацию товарных знаков «Я русский» для производства алкоголя, косметики и снэков, следует из данных Роспатента.

В базе данных появились две заявки на регистрацию бренда «Я русский», заявителем которых выступает индивидуальный предприниматель Ярослав Дронов. Согласно первой заявке, под товарным знаком возможно производство водки, вина, ликеров, бренди и пр. Во второй заявке указана косметика, снэки, безалкогольные напитки и другие товары по 17 классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ).

РБК со ссылкой на руководителя пресс-службы артиста Shaman Антона Коробкова-Землянского пишет, что певец регистрирует товарный знак для избежания использования названия песни «Я русский» в качестве бренда другими предпринимателями. По его словам, такие попытки уже фиксировались.

«Что касается выпуска какой-либо продукции под этим брендом самим артистом, пока говорить об этом рано, его главный приоритет сегодня – творческая деятельность, написание новых песен и большой гастрольный тур», – добавил он.

Фраза «Я русский» является названием одной из популярных композиций Дронова. Артист стал набирать популярность после начала боевых действий на Украине в 2022 г. По состоянию на октябрь 2024 г. Дронов находится под санкциями Евросоюза и Канады.

Летом этого года артист объяснил свое включение в санкционный список ЕС и блокировку своего YouТube-канала тем, что он русский.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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