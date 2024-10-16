Shaman регистрирует товарный знак «Я русский» для розлива алкоголя

Shaman регистрирует товарный знак «Я русский» для розлива алкоголяПевец регистрирует товарный знак для избежания использования названия песни в качестве бренда другими предпринимателями
Артист Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов) подал на регистрацию товарных знаков «Я русский» для производства алкоголя, косметики и снэков, следует из данных Роспатента.
В базе данных появились две заявки на регистрацию бренда «Я русский», заявителем которых выступает индивидуальный предприниматель Ярослав Дронов. Согласно первой заявке, под товарным знаком возможно производство водки, вина, ликеров, бренди и пр. Во второй заявке указана косметика, снэки, безалкогольные напитки и другие товары по 17 классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ).
«Что касается выпуска какой-либо продукции под этим брендом самим артистом, пока говорить об этом рано, его главный приоритет сегодня – творческая деятельность, написание новых песен и большой гастрольный тур», – добавил он.
Фраза «Я русский» является названием одной из популярных композиций Дронова. Артист стал набирать популярность после начала боевых действий на Украине в 2022 г. По состоянию на октябрь 2024 г. Дронов находится под санкциями Евросоюза и Канады.
Летом этого года артист объяснил свое включение в санкционный список ЕС и блокировку своего YouТube-канала тем, что он русский.