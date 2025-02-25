СБУ заочно предъявила обвинения певцу Shaman

22 июля 2024 г. Путин присвоил Shaman почетное звание «Заслуженный артист России». 24 июня Евросоюз опубликовал очередной пакет санкций против 68 физических и 46 юридических лиц из России. Реестр, в том числе, пополнил Shaman. 4 июля YouTube удалил аккаунты сразу нескольких попавших под санкции Евросоюза исполнителей. Музыкант также сообщил о блокировке своего YouTube-канала. Он объяснил это решение фразой «я – русский». После этого рядом с посольством США в Москве прошел митинг-концерт Shaman, участники которого выступили против блокировки каналов российских музыкантов.