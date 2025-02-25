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СБУ заочно предъявила обвинения певцу Shaman

Ведомости

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения российскому исполнителю Shaman (Ярослав Дронов). Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Музыканта обвиняют в публичной поддержке спецоперации на Украине. По данным украинской службы, для этого музыкант выступает на концертах и массовых акциях, направленных на поддержку президента РФ Владимира Путина и Вооруженных сил России.

22 июля 2024 г. Путин присвоил Shaman почетное звание «Заслуженный артист России». 24 июня Евросоюз опубликовал очередной пакет санкций против 68 физических и 46 юридических лиц из России. Реестр, в том числе, пополнил Shaman. 4 июля YouTube удалил аккаунты сразу нескольких попавших под санкции Евросоюза исполнителей. Музыкант также сообщил о блокировке своего YouTube-канала. Он объяснил это решение фразой «я – русский». После этого рядом с посольством США в Москве прошел митинг-концерт Shaman, участники которого выступили против блокировки каналов российских музыкантов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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