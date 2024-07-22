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Путин присвоил Шаману звание заслуженного артиста России

Ведомости

Президент России Владимир Путин присвоил российскому исполнителю Шаман (Ярославу Дронову) почетное звание «заслуженный артист России». Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«Присвоить почетные звания "заслуженный артист Российской Федерации" <...> Дронову Ярославу Юрьевичу – артисту-вокалисту, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва», – говорится в документе.

19 июля рядом с посольством США в Москве прошел митинг-концерт исполнителя. Его участники выступили против блокировки российских артистов на YouTube. До этого, 4 июля, видеохостинг заблокировал аккаунт Дронова, а также удалил страницы исполнителей Полины Гагариной, Олега Газманова и Григория Лепса.

24 июня Евросоюз (ЕС) опубликовал очередной пакет санкций против 68 физических и 46 юридических лиц из России. Реестр, в частности, пополнили Shaman и Полина Гагарина.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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