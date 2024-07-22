Путин присвоил Шаману звание заслуженного артиста России
Президент России Владимир Путин присвоил российскому исполнителю Шаман (Ярославу Дронову) почетное звание «заслуженный артист России». Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
«Присвоить почетные звания "заслуженный артист Российской Федерации" <...> Дронову Ярославу Юрьевичу – артисту-вокалисту, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва», – говорится в документе.
19 июля рядом с посольством США в Москве прошел митинг-концерт исполнителя. Его участники выступили против блокировки российских артистов на YouTube. До этого, 4 июля, видеохостинг заблокировал аккаунт Дронова, а также удалил страницы исполнителей Полины Гагариной, Олега Газманова и Григория Лепса.
24 июня Евросоюз (ЕС) опубликовал очередной пакет санкций против 68 физических и 46 юридических лиц из России. Реестр, в частности, пополнили Shaman и Полина Гагарина.