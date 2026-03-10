«Аэрофлот» 11 марта выполнит два последних вывозных рейса из ОАЭ
«Аэрофлот» 11 марта выполнит два заключительных вывозных рейса из ОАЭ по маршруту Дубай – Москва для пассажиров с ранее приобретенными билетами. Об этом сообщили в компании.
Вылеты запланированы на 13:10 и 15:40 по местному времени. Билеты на эти рейсы также могут приобрести пассажиры, у которых до этого не была оформлена перевозка.
В авиакомпании уточнили, что с 11 марта «Аэрофлот» приостанавливает выполнение рейсов в/из ОАЭ. Полеты будут возобновлены лишь после нормализации обстановки в регионе.
С 3 марта перевозчик выполнил из Дубая и Абу-Даби 24 рейса, которыми в Россию были доставлены 8700 пассажиров.
9 марта Минтранс сообщал, что со 2 по 8 марта в Россию из стран Ближнего Востока прибыли более 45 000 человек. По данным ведомства, в ближайшее время планировалось перевезти еще около 7500 российских граждан.