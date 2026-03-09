В РФ из стран Ближнего Востока прилетели более 45 000 человек
Со 2 по 8 марта из стран Ближнего Востока в Россию прибыли более 45 000 человек на 219 рейсах. Планируется перевезти еще более 7500 россиян на 33 рейсах. Об этом сообщил Telegram-канал Минтранса.
В ведомстве также отметили, что 31 рейс будет выполнен российскими и иностранными авиакомпаниями из ОАЭ, по одному – из Катара и Омана. Перелеты выполняются при поддержке Минтранса и Росавиации в координации с ближневосточными авиавластями.
График по перевозке пассажиров коммерческими рейсами сформирован до 10 марта включительно, с учетом перебронирования купленных ранее авиабилетов. В этот день планируется перевезти оставшихся пассажиров. У ряда авиакомпаний билеты на рейсы из ОАЭ появляются в свободной продаже.
8 марта Минтранс сообщал, что в Россию из ближневосточных стран вернулись 37 600 туристов со 2 по 7 марта. Для возвращения туристов задействовали 181 рейс.