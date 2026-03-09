Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Общество /

В РФ из стран Ближнего Востока прилетели более 45 000 человек

Ведомости

Со 2 по 8 марта из стран Ближнего Востока в Россию прибыли более 45 000 человек на 219 рейсах. Планируется перевезти еще более 7500 россиян на 33 рейсах. Об этом сообщил Telegram-канал Минтранса.

В ведомстве также отметили, что 31 рейс будет выполнен российскими и иностранными авиакомпаниями из ОАЭ, по одному – из Катара и Омана. Перелеты выполняются при поддержке Минтранса и Росавиации в координации с ближневосточными авиавластями.

График по перевозке пассажиров коммерческими рейсами сформирован до 10 марта включительно, с учетом перебронирования купленных ранее авиабилетов. В этот день планируется перевезти оставшихся пассажиров. У ряда авиакомпаний билеты на рейсы из ОАЭ появляются в свободной продаже.

8 марта Минтранс сообщал, что в Россию из ближневосточных стран вернулись 37 600 туристов со 2 по 7 марта. Для возвращения туристов задействовали 181 рейс.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её