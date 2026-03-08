В Россию из Ближнего Востока вернулись более 37 000 человек

В Россию из Ближнего Востока вернулись более 37 000 человекНа фоне эскалации вылета из региона ожидают еще 8000 туристов
В Россию из ближневосточных стран вернулись 37 600 туристов с 2 по 7 марта. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.
Для возвращения туристов задействовали 181 рейс.
8 марта в страну должны вернуться еще 8000 пассажиров, их планируют перевезти из ОАЭ и Омана. График по перевозке пассажиров коммерческими рейсами сформирован до 10 марта включительно.
В министерстве сообщили, что перелеты выполняются при поддержке Минтранса и Росавиации в координации с ближневосточными авиационными властями.
МИД РФ сообщал 4 марта, что на Ближнем Востоке находятся около 50 000 туристов из России, еще от 6000 до 8000 россиян не могут покинуть страны Азии и Африки из-за приостановки транзитного авиасообщения. При этом эти оценки носят ориентировочный характер – в регионах может находиться больше россиян.