В Россию из Ближнего Востока вернулись более 37 000 человек

МИД РФ сообщал 4 марта, что на Ближнем Востоке находятся около 50 000 туристов из России, еще от 6000 до 8000 россиян не могут покинуть страны Азии и Африки из-за приостановки транзитного авиасообщения. При этом эти оценки носят ориентировочный характер – в регионах может находиться больше россиян.