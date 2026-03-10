Илон Маск вновь возглавил рейтинг богатейших людей мира Forbes
Американский предприниматель Илон Маск второй год подряд занимает первое место в ежегодном рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes. Капитал основателя Tesla, SpaceX и владельца соцсети X достиг $839 млрд.
Второе место занял сооснователь Google Ларри Пейдж ($257 млрд), третье – другой совладелец Google Сергей Брин ($237 млрд). Отрыв Маска от Пейджа и Брина составляет более $500 млрд.
Четвертое место занял основатель Amazon Джефф Безос ($224 млрд), а замыкает пятерку лидеров владелец Meta
«В этом году в списке фигурируют 3428 миллиардеров, что на 400 человек больше, чем в прошлом году, и является рекордным показателем с момента создания списка в 1987 г.», – также пишет Forbes.
В январе объединение международных благотворительных и гуманитарных организаций Oxfam сообщило, что общее состояние миллиардеров мира в 2025 г. выросло на 16% и составило $18,3 трлн, достигнув исторического максимума. Это втрое быстрее, чем среднегодовые темпы за последние пять лет.
Совокупное состояние миллиардеров за прошлый год выросло на $2,5 трлн. Отмечается, что этой суммы было бы достаточно для искоренения экстремальной бедности 26 раз. По методологии ООН, ею является доход в размере менее $3 в день на человека по паритету покупательной способности 2021 г. Согласно данным Всемирного банка, к этой категории относится порядка 10% населения планеты.