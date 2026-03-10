Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Бизнес /

Илон Маск вновь возглавил рейтинг богатейших людей мира Forbes

Ведомости

Американский предприниматель Илон Маск второй год подряд занимает первое место в ежегодном рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes. Капитал основателя Tesla, SpaceX и владельца соцсети X достиг $839 млрд.

Второе место занял сооснователь Google Ларри Пейдж ($257 млрд), третье – другой совладелец Google Сергей Брин ($237 млрд). Отрыв Маска от Пейджа и Брина составляет более $500 млрд.

Четвертое место занял основатель Amazon Джефф Безос ($224 млрд), а замыкает пятерку лидеров владелец Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг с $222 млрд.

«В этом году в списке фигурируют 3428 миллиардеров, что на 400 человек больше, чем в прошлом году, и является рекордным показателем с момента создания списка в 1987 г.», – также пишет Forbes.

В январе объединение международных благотворительных и гуманитарных организаций Oxfam сообщило, что общее состояние миллиардеров мира в 2025 г. выросло на 16% и составило $18,3 трлн, достигнув исторического максимума. Это втрое быстрее, чем среднегодовые темпы за последние пять лет.

Совокупное состояние миллиардеров за прошлый год выросло на $2,5 трлн. Отмечается, что этой суммы было бы достаточно для искоренения экстремальной бедности 26 раз. По методологии ООН, ею является доход в размере менее $3 в день на человека по паритету покупательной способности 2021 г. Согласно данным Всемирного банка, к этой категории относится порядка 10% населения планеты.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте