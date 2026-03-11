Газета
Главная / Бизнес /

Роспатент зарегистрировал товарный знак Victoria's Secret

Ведомости

Роспатент в марте 2026 г. зарегистрировал товарный знак Pink. Заявителем стала американская компания, производитель нижнего белья и косметики Victoria's Secret, передает «РИА Новости».

По данным агентства, заявка была подана в марте 2025 г. Бренд Pink позволит Victoria's Secret продавать на территории РФ парфюмы, косметику, средства по уходу за кожей, нижнее белье и одежду.

Работа интернет-магазина Victoria's Secret в России, как и розничных магазинов в стране, прекратилась в марте 2022 г.

3 марта PepsiCo также зарегистрировала пять товарных знаков. Под ними компания будет производить и реализовывать на российском рынке энергетические, изотонические и обогащенные протеином напитки DriveMe.

