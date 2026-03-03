Газета
Роспатент зарегистрировал пять товарных знаков Pepsi

Ведомости

Американская компания PepsiCo зарегистрировала пять товарных знаков, чтобы продавать в России энергетические напитки, передает «РИА Новости».

Заявки на регистрацию были поданы еще в октябре 2024 г. Заявителем стала компания «ПепсиКо». Ведомство приняло решение зарегистрировать пять товарных знаков в феврале 2026 г. PepsiCo будет производить и реализовывать в России энергетические, изотонические и обогащенные протеином напитки DriveMe.

PepsiCo Inc. прекратила рекламную деятельность и продажу газировок в России в 2022 г. При этом она осталась в стране крупным производителем продуктов питания и напитков. В частности, она реализует соки, молочную продукцию и детское питание. История компании на территории России началась в 1959 г., в Москве тогда состоялась выставка американской продукции.

2 марта люксовый бренд Chanel также подал заявку в Роспатент на регистрацию одноименного товарного знака в России для косметических и кухонных принадлежностей. Заявителем выступила компания из Швейцарии «Шанель САРЛ», которая является правообладателем товарных знаков Chanel.

