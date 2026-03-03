Роспатент зарегистрировал пять товарных знаков Pepsi

PepsiCo Inc. прекратила рекламную деятельность и продажу газировок в России в 2022 г. При этом она осталась в стране крупным производителем продуктов питания и напитков. В частности, она реализует соки, молочную продукцию и детское питание. История компании на территории России началась в 1959 г., в Москве тогда состоялась выставка американской продукции.