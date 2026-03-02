Chanel подал заявку на регистрацию одноименного товарного знака в России
Люксовый бренд Chanel подал заявку на регистрацию одноименного товарного знака в России для косметических и кухонных принадлежностей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на базу данных Роспатента.
Заявку на регистрацию знака подала из Швейцарии «Шанель САРЛ», которая является правообладателем товарных знаков Chanel. Компания подала ее в феврале по классу № 21 Международной классификации товаров и услуг, в который включены флаконы, декоративное стекло, косметические аппликаторы и пипетки, устройства для ухода за лицом и ароматизации, кисточки и губки для макияжа, средства для личной гигиены, салфетки, бытовые контейнеры и подносы, изделия из керамики и стекла, щетки и расчески, аксессуары для обуви, вешалки и вывески.
12 февраля Chanel зарегистрировал в РФ товарные знаки «Шанель», Les eaux de Chanel и внешний вид фирменной упаковки для аромата Chanel № 5. Срок действия исключительного права на них истечет в январе, мае и июне 2035 г.
В январе Роспатент зарегистрировал товарный знак Chanel Rouge Coco Chanel в России. Бренд также подал заявку на регистрацию одноименного товарного знака. 7 февраля Chanel направил в службу еще две заявки на регистрацию одноименных знаков в стране.
После начала спецоперации и введения санкций против России ряд иностранных компаний сообщили о приостановке деятельности, уходе из страны и сокращении импорта товаров и производства в РФ. Chanel заявила о временном закрытии магазинов.