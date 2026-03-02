Chanel подал заявку на регистрацию одноименного товарного знака в России

Заявку на регистрацию знака подала из Швейцарии «Шанель САРЛ», которая является правообладателем товарных знаков Chanel. Компания подала ее в феврале по классу № 21 Международной классификации товаров и услуг, в который включены флаконы, декоративное стекло, косметические аппликаторы и пипетки, устройства для ухода за лицом и ароматизации, кисточки и губки для макияжа, средства для личной гигиены, салфетки, бытовые контейнеры и подносы, изделия из керамики и стекла, щетки и расчески, аксессуары для обуви, вешалки и вывески.