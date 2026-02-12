Chanel зарегистрировала в России три товарных знака
Люксовый бренд Chanel зарегистрировал в России товарные знаки «Шанель», Les eaux de Chanel и внешний вид фирменной упаковки для аромата Chanel № 5. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных Роспатента.
Заявки на регистрацию товарных знаков подала «Шанель САРЛ» (Швейцария), которая является правообладателем товарных знаков Chanel, в январе, мае и июне прошлого года. Срок действия исключительного права на них истечет в январе, мае и июне 2035 г.
Знаки регистрируются по классам № 3, 35, 44 Международной классификации товаров и услуг, в которые входят туалетная вода, косметические средства для ухода за кожей, парфюмированные кремы, средства для макияжа, дезодоранты, одеколоны, услуги по розничной и оптовой продаже, консультации по уходу, услуги салонов красоты и парикмахерских, эстетические услуги и услуги косметологов.
В январе Роспатент зарегистрировал товарный знак Chanel Rouge Coco Chanel в России. Компания также подала заявку на регистрацию одноименного товарного знака Chanel. 7 февраля люксовый бренд направил в Роспатент еще две заявки на регистрацию одноименных знаков в стране.
После начала спецоперации и введения санкций в отношении России ряд иностранных компаний заявили о приостановке деятельности, уходе из страны и сокращении импорта своих товаров и производства в РФ. Chanel объявила о временном закрытии магазинов.