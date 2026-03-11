Газета
ФАС исключила более 1,5 млрд рублей из тарифов на услуги аэропортов

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) исключила 1,517 млрд руб. из тарифов на услуги аэропортов в 2025 г. как экономически необоснованные, сообщило надзорное ведомство.

Всего служба приняла 17 тарифных решений для 47 воздушных гаваней. Так, она исключила амортизационные отчисления по основным средствам для оказания нерегулируемых услуг, в том числе телетрапы, буксировщики и др.

Также ФАС исключила не подтвержденные договорами расходы, а также расходы, которые не относятся к регулируемым видам деятельности, – реклама на фюзеляже самолета, например. Кроме того, ФАС не учитывала суммы штрафов, пени и неустойки.

16 февраля ФАС выдала органу регулирования Московской области предписание исключить из тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) 556 млн руб. экономически не обоснованных средств.

