Bloomberg: война в Иране может вызвать кризис в сфере удобрений

Ведомости

Конфликт на Ближнем Востоке может привести к сильнейшему кризису в сфере химикатов, включая азотосодержащие удобрения, пишет Bloomberg.

Такие виды удобрений необходимы для производства продуктов питания. Кризис может наступить в самое неподходящее время для фермеров – перед весенней посевной. Рост цент на удобрения скажется на стоимости продуктов в будущем.

По данным агентства, фермеры уже наблюдали рост спотовых цен на азотные удобрения, особенно в 2022 г. Однако сейчас уже есть признаки того, что кризис в 2026 г. может быть еще хуже.

В ходе конфликта США и Израиля с Ираном 4 марта заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Акбарзаде рассказал, что иранские военные установили полный контроль над Ормузским проливом, через который осуществляется 15% мирового экспорта нефти и 20% – сжиженного природного газа (СПГ). Он отметил, что движение нефтяных, коммерческих и рыболовных судов через акваторию стало невозможным.

