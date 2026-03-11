«Аэрофлот» в феврале нарастил объемы перевозок на 10,8%
В феврале 2026 г. авиакомпания «Аэрофлот» обслужила 2 млн пассажиров, что на 5,2% больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В то же время общий объем перевозок увеличился на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Это следует из отчета компании.
На внутренних рейсах авиакомпания перевезла 2,7 млн пассажиров, что соответствует уровню февраля 2025 г. В международных перевозках зафиксирован рост на 7,9%, что составило 1 млн пассажиров.
Общий пассажиропоток «Аэрофлота» увеличился на 2% по сравнению с февралем 2025 г. и достиг 3,6 млн пассажиров. Пассажирооборот за этот период вырос на 5,9%, а предельный пассажирооборот – на 3,7%. Процент занятости пассажирских кресел увеличился на 1,9 процентного пункта (п. п.) и составил 90,8%, при этом на международных рейсах этот показатель вырос на 5,0 п. п. до 91,5%.
С начала года «Аэрофлот» перевез 7,8 млн пассажиров, что на 3,4% больше, чем в аналогичном периоде 2025 г. На внутренних рейсах было перевезено 5,6 млн пассажиров, что на 1% больше по сравнению с прошлым годом. На международных рейсах авиакомпания перевезла 2,1 млн пассажиров, что на 10,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Пассажирооборот компании с января по февраль вырос на 8%, а предельный пассажирооборот – на 3,9%. Процент занятости пассажирских кресел составил 90,8%, что на 3,4 п. п. выше, чем в прошлом году. «Аэрофлот» перевез 4,3 млн пассажиров, что на 4,5% больше по сравнению с предыдущим годом. Пассажирооборот авиакомпании вырос на 11,4%, а процент занятости кресел увеличился на 4,7 п. п. до 90,7%.
Группа «Аэрофлот» (включая авиакомпании «Россия» и «Победа») обеспечивала 51,5% перевозок на внутренних воздушных линиях (ВВЛ) России в 2025 г. Это новый максимум за всю постсоветскую историю компании, следует из презентации «Аэрофлота» к финансовой отчетности по МСФО и материалов прошлых лет.