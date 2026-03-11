«Аэрофлот» в феврале нарастил объемы перевозок на 10,8%

С начала года «Аэрофлот» перевез 7,8 млн пассажиров, что на 3,4% больше, чем в аналогичном периоде 2025 г. На внутренних рейсах было перевезено 5,6 млн пассажиров, что на 1% больше по сравнению с прошлым годом. На международных рейсах авиакомпания перевезла 2,1 млн пассажиров, что на 10,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.