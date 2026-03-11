В России с июля введут ГОСТ на медовуху

11 марта стало известно, что новый ГОСТ на свежие фрукты, семечковые и косточковые с улучшенными характеристиками будет введен в России с 1 июня 2026 г. Он уточняет нормы содержания токсичных элементов, микотоксинов и пестицидов, а также запрещает наличие генно-модифицированных организмов, в том числе в посадочном материале, из которого впоследствии выращиваются такие фрукты.