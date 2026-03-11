В России с июля введут ГОСТ на медовуху
Росстандарт принял государственный стандарт (ГОСТ) на медовуху, выяснило агентство «РИА Новости». Требования вступят в силу в июле 2026 г.
В документе впервые закрепляется понятие медовухи – это слабоалкогольный напиток крепостью от 1,5% до 6%, который изготовили путем спиртового брожения сусла, содержащего не менее 8% меда. В норме прописано, что мед или другие продукты пчеловодства разрешают подслащивать, а напиток насыщать диоксидом углерода.
Медовуха должна иметь кисловато-сладкий вкус и медовый аромат. Варианты напитка могут быть фильтрованными и нефильтрованными, пастеризованные и непастеризованные, холодной стерилизации. Новый ГОСТ расширяет перечень сырья, из которого можно сделать медовуху. Так, кроме хлебопекарных, пивоваренных и винных дрожжей можно использовать специальные дрожжи для медовухи и спиртовые.
В Росстандарте объяснили, что введение ГОСТа направлено на сохранение аутентичных рецептур, чтобы обеспечить стабильное качество продукции.
11 марта стало известно, что новый ГОСТ на свежие фрукты, семечковые и косточковые с улучшенными характеристиками будет введен в России с 1 июня 2026 г. Он уточняет нормы содержания токсичных элементов, микотоксинов и пестицидов, а также запрещает наличие генно-модифицированных организмов, в том числе в посадочном материале, из которого впоследствии выращиваются такие фрукты.