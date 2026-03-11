В России утвердили новый ГОСТ на фрукты

Как сообщили в ведомстве, новый стандарт дополняет действующие требования к отдельным видам фруктов. Он уточняет нормы содержания токсичных элементов, микотоксинов и пестицидов, а также запрещает наличие генно-модифицированных организмов, в том числе в посадочном материале, из которого впоследствии выращиваются такие фрукты.