В России утвердили новый ГОСТ на фрукты

Новый ГОСТ на свежие фрукты, семечковые и косточковые с улучшенными характеристиками будет введен в России с 1 июня 2026 г. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ Росстандарта.

Как сообщили в ведомстве, новый стандарт дополняет действующие требования к отдельным видам фруктов. Он уточняет нормы содержания токсичных элементов, микотоксинов и пестицидов, а также запрещает наличие генно-модифицированных организмов, в том числе в посадочном материале, из которого впоследствии выращиваются такие фрукты.

Согласно стандарту, при выращивании фруктов допускается использование улучшенной промышленной продукции, включая агрохимикаты, удобрения и средства защиты растений.

Производство таких фруктов должно быть обособлено от выпуска другой сельскохозяйственной продукции. При этом производители обязаны соблюдать требования по охране окружающей среды, проводить мероприятия по сохранению и восстановлению природной среды, рационально использовать природные и энергетические ресурсы и обеспечивать экологическую безопасность.

В Росстандарте также сообщили, что продукция, произведенная по новому ГОСТу и прошедшая сертификацию, сможет маркироваться специальным знаком «Зеленый эталон».

10 марта сообщалось, что в России с 1 ноября 2026 г. начнет действовать новый ГОСТ на хурму. 

