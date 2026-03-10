В России с 1 ноября введут новый ГОСТ на хурму
В России с 1 ноября 2026 г. начнет действовать новый ГОСТ на хурму. Об этом говорится в документе Росстандарта, с которым ознакомился ТАСС.
В ведомстве пояснили, что до этого в стране уже действовал национальный стандарт на этот продукт. Новый межгосударственный стандарт позволит унифицировать требования на пространстве нескольких стран, снизить технические барьеры и упростить взаимную торговлю. При этом стандарт может применяться на добровольной основе.
Согласно документу, свежую хурму в зависимости от качественных характеристик разделяют на три товарных сорта – высший, первый и второй.
Независимо от сорта плоды должны быть целыми, чистыми и твердыми, со срезанными у основания плодоножками и неповрежденными чашелистиками. По форме и окраске они должны соответствовать конкретному помологическому сорту, быть однородной степени зрелости, с мякотью от плотной до желеобразной.
Хурма должна иметь специфический вкус, свойственный сорту, – терпкий или без терпкости, выраженно сладкий, без посторонних привкусов и послевкусия.
Для плодов высшего сорта допускаются незначительные дефекты поверхности, формы или окраски, не влияющие на внешний вид и сохранность продукции. Для хурмы второго сорта требования менее строгие. Допускаются легкие вмятины общей площадью до 3 кв. см, небольшая утрата естественной упругости, дефекты формы и кожицы, а также изменения окраски, занимающие не более 1/4 поверхности плода.
Минимальный диаметр плодов высшего и первого сорта по наибольшему поперечному сечению должен составлять не менее 60 мм, второго сорта – не менее 40 мм.
5 марта также сообщалось, что в России утвердили новый ГОСТ на творог. Изменения вступят в силу в январе 2027 г. Новая редакция стандарта сохраняет классический творог как кисломолочный продукт и уточняет ряд показателей с учетом современной практики.