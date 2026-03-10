Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

В России с 1 ноября введут новый ГОСТ на хурму

Ведомости

В России с 1 ноября 2026 г. начнет действовать новый ГОСТ на хурму. Об этом говорится в документе Росстандарта, с которым ознакомился ТАСС.

В ведомстве пояснили, что до этого в стране уже действовал национальный стандарт на этот продукт. Новый межгосударственный стандарт позволит унифицировать требования на пространстве нескольких стран, снизить технические барьеры и упростить взаимную торговлю. При этом стандарт может применяться на добровольной основе.

Согласно документу, свежую хурму в зависимости от качественных характеристик разделяют на три товарных сорта – высший, первый и второй.

В России с 1 апреля появится новый ГОСТ на белый хлеб

Общество

Независимо от сорта плоды должны быть целыми, чистыми и твердыми, со срезанными у основания плодоножками и неповрежденными чашелистиками. По форме и окраске они должны соответствовать конкретному помологическому сорту, быть однородной степени зрелости, с мякотью от плотной до желеобразной.

Хурма должна иметь специфический вкус, свойственный сорту, – терпкий или без терпкости, выраженно сладкий, без посторонних привкусов и послевкусия.

Для плодов высшего сорта допускаются незначительные дефекты поверхности, формы или окраски, не влияющие на внешний вид и сохранность продукции. Для хурмы второго сорта требования менее строгие. Допускаются легкие вмятины общей площадью до 3 кв. см, небольшая утрата естественной упругости, дефекты формы и кожицы, а также изменения окраски, занимающие не более 1/4 поверхности плода.

Минимальный диаметр плодов высшего и первого сорта по наибольшему поперечному сечению должен составлять не менее 60 мм, второго сорта – не менее 40 мм.

5 марта также сообщалось, что в России утвердили новый ГОСТ на творог. Изменения вступят в силу в январе 2027 г. Новая редакция стандарта сохраняет классический творог как кисломолочный продукт и уточняет ряд показателей с учетом современной практики.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её