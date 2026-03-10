В России с 1 ноября введут новый ГОСТ на хурму

В ведомстве пояснили, что до этого в стране уже действовал национальный стандарт на этот продукт. Новый межгосударственный стандарт позволит унифицировать требования на пространстве нескольких стран, снизить технические барьеры и упростить взаимную торговлю. При этом стандарт может применяться на добровольной основе.