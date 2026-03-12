В России введут ГОСТ на парикмахерские услуги для детей
Росстандарт утвердил государственный стандарт (ГОСТ) на парикмахерские услуги для детей, они вступят в силу в декабре. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.
Согласно ГОСТу, такие услуги оказываются детям до 14 лет. При этом услуги для детей возрастом до 10 лет необходимо оказывать в присутствии взрослого или законного представителя. В услуги входят, помимо стрижек, уход за кожей лица, за кожей кистей и стоп, ногтей, косметический макияж, временные татуировки, прокол мочек ушей и СПА-программы. При этом все услуги должны оказываться только с применением специальной детской косметики.
Специалист должен знать особенности поведения детей, соблюдать профессиональную этику, быть вежливым, доброжелательным, коммуникабельным. Парикмахеру нужно обеспечивать комфортные условия для детей.
Поверхности, доступные для ребенка, не должны нагреваться выше 60 градусов. Вода для детей до 7 лет должна быть от 35 до 37 градусов, а для детей от 7 до 14 лет – от 38 до 40 градусов.
11 марта стало известно, что с 1 июня в России введут новый ГОСТ на свежие фрукты, семечковые и косточковые с улучшенными характеристиками. Он уточняет нормы содержания токсичных элементов, микотоксинов и пестицидов, а также запрещает наличие генно-модифицированных организмов, в том числе в посадочном материале, из которого впоследствии выращиваются такие фрукты.