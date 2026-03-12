В России введут ГОСТ на парикмахерские услуги для детей

Согласно ГОСТу, такие услуги оказываются детям до 14 лет. При этом услуги для детей возрастом до 10 лет необходимо оказывать в присутствии взрослого или законного представителя. В услуги входят, помимо стрижек, уход за кожей лица, за кожей кистей и стоп, ногтей, косметический макияж, временные татуировки, прокол мочек ушей и СПА-программы. При этом все услуги должны оказываться только с применением специальной детской косметики.