Выручка рыбохозяйственного комплекса России впервые достигла 1 трлн рублей
Выручка предприятий российского рыбохозяйственного комплекса в 2025 г. увеличилась на 14% в сравнении с результатом 2024 г. Впервые показатель превысил отметку в 1 трлн руб., передает ТАСС со ссылкой на данные Рыбного союза.
По данным организации, выручка рыбодобычи выросла на 18% за год и достигла 630 млрд руб. В сфере рыбопереработки показатель увеличился до 400 млрд руб. (+13%). Выручка в аквакультуре, наоборот, снизилась на 17% до 35 млрд руб.
Представители Рыбного союза отметили, что оборот российского рыбохозяйственного комплекса по результатам 2025 г. также увеличился на 13%, достигнув 1,2 трлн руб.
27 февраля организация сообщала, что в 2025 г. российские рыбаки добыли 145 т осьминогов. Это на 44% больше, чем в 2024 г. По данным Рыбного союза, вылов осьминогов в России в последние 10 лет колеблется. С 318 т в 2016 г. объем добычи упал почти в 10 раз и составил 31 т к 2017 г. Следующие четыре года вылов рос и достиг 165 т в 2022 г. После этого вновь началось сокращение до 101 т в 2024 г.