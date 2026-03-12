Выручка рыбохозяйственного комплекса России впервые достигла 1 трлн рублей

27 февраля организация сообщала, что в 2025 г. российские рыбаки добыли 145 т осьминогов. Это на 44% больше, чем в 2024 г. По данным Рыбного союза, вылов осьминогов в России в последние 10 лет колеблется. С 318 т в 2016 г. объем добычи упал почти в 10 раз и составил 31 т к 2017 г. Следующие четыре года вылов рос и достиг 165 т в 2022 г. После этого вновь началось сокращение до 101 т в 2024 г.