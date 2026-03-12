Сеть «Вкусно – и точка» объявила о выходе на рынок Киргизии
Российская сеть «Вкусно – и точка» выходит на зарубежный рынок. Первой страной для международного развития станет Киргизия, сообщили в компании.
Основное юридическое лицо компании ООО «Система ПБО» подписало договор коммерческой концессии с ОсОО «Алькрест Фуд». По условиям соглашения партнер будет развивать франшизу «Вкусно – и точка» на территории Киргизии.
В течение ближайших пяти лет планируется открыть более 15 предприятий с различными форматами обслуживания и создать около 750 рабочих мест.
В компании отметили, что предприятия франчайзи будут работать по стандартам сети, использовать ее технологии и подходы к обслуживанию гостей. Ожидается, что первые рестораны «Вкусно – и точка» откроются в Киргизии в конце 2026 г.
McDonald's приостановил деятельность в России в марте 2022 г., а в мае объявил о продаже российского бизнеса предпринимателю Александру Говору, который до этого развивал рестораны сети по франшизе в Сибири. Сумма сделки не раскрывалась.
11 февраля сообщалось, что владелец «Вкусно – и точка» усомнился в возможном возвращении McDonald's на российский рынок. По его словам, для американской компании вряд ли будет выгодно воспользоваться опционом на обратный выкуп бывшего российского бизнеса.