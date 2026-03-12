Газета
Туристам вернут деньги за отмененные туры на Ближний Восток за счет ФПО

Ведомости

Российские туроператоры начнут возвращать туристам деньги за отмененные поездки в страны Ближнего Востока за счет средств фондов персональной ответственности (ФПО). Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Благодаря решению правительства деньги будет возвращать не государство и не сам туроператор, а объединение туроператоров «Турпомощь», – говорится в сообщении АТОР.

Представители ассоциации пояснили, что деньги в фондах персональной ответственности накапливались годами у каждого из игроков.

Теперь до 15 апреля туроператоры должны сформировать реестр туров, подпадающих под действие распоряжения правительства, и направить заявки на компенсации в объединение «Турпомощь».

После получения полного пакета документов организация сформирует выплаты туристам. Компенсации будут перечисляться в течение 60 рабочих дней с момента подачи документов туроператором. В АТОР отметили, что с учетом объема проданных туров компаниям потребуется время на подготовку всех необходимых заявок.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о возврате средств туристам за отмененные поездки на Ближний Восток. Компенсация будет распространяться на туры, запланированные в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Бахрейн, Кувейт, Иран и Израиль в период с 28 февраля по 31 марта.

