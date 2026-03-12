Туристам вернут деньги за отмененные туры на Ближний Восток за счет ФПО

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о возврате средств туристам за отмененные поездки на Ближний Восток. Компенсация будет распространяться на туры, запланированные в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Бахрейн, Кувейт, Иран и Израиль в период с 28 февраля по 31 марта.