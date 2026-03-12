Власти поручили вернуть средства за отмененные туры на Ближний Восток

На фоне военного конфликта между Ираном и Израилем с США десятки тысяч российских туристов оказались в затруднительном положении на Ближнем Востоке. Глава Минтранса Андрей Никитин сообщил, что со 2 по 11 марта российские и иностранные перевозчики выполнили 284 рейса из стран Ближнего Востока и перевезли около 59 000 пассажиров.