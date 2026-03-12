Власти поручили вернуть средства за отмененные туры на Ближний Восток

Власти поручили вернуть средства за отмененные туры на Ближний ВостокПостановление касается поездок, запланированных с 28 февраля по 31 марта
Туристам вернут деньги за отмененные туры на Ближний Восток через фонд персональной ответственности туроператора. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Для возврата средств необходимо, чтобы поездка планировалась в Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Бахрейн, Кувейт, Иран, Израиль с 28 февраля по 31 марта. Туроператор должен предоставить уведомление о возврате в объединение туроператоров в сфере выездного туризма не позднее 15 апреля.
Также срок оплаты отчислений в фонд персональной ответственности для туроператоров за I квартал 2026 г. перенесен на два месяца – с 15 апреля на 15 июня.
6 марта «Ведомости» писали, что страховые компании начали получать на этой неделе заявления от клиентов, которые застряли на Ближнем Востоке из-за конфликта вокруг Ирана, в рамках полисов защиты выезжающих за рубеж (ВЗР). В основном заявления касаются задержек или отмены рейсов, а также отмены поездки.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщала 5 марта, что туроператоры понесли убытки в размере более 2,6 млрд руб. В последующие дни ущерб может увеличиться до 3 млрд руб.
На фоне военного конфликта между Ираном и Израилем с США десятки тысяч российских туристов оказались в затруднительном положении на Ближнем Востоке. Глава Минтранса Андрей Никитин сообщил, что со 2 по 11 марта российские и иностранные перевозчики выполнили 284 рейса из стран Ближнего Востока и перевезли около 59 000 пассажиров.