Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Власти поручили вернуть средства за отмененные туры на Ближний Восток

Постановление касается поездок, запланированных с 28 февраля по 31 марта
Ведомости

Туристам вернут деньги за отмененные туры на Ближний Восток через фонд персональной ответственности туроператора. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Для возврата средств необходимо, чтобы поездка планировалась в Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Бахрейн, Кувейт, Иран, Израиль с 28 февраля по 31 марта. Туроператор должен предоставить уведомление о возврате в объединение туроператоров в сфере выездного туризма не позднее 15 апреля.

Также срок оплаты отчислений в фонд персональной ответственности для туроператоров за I квартал 2026 г. перенесен на два месяца – с 15 апреля на 15 июня.

6 марта «Ведомости» писали, что страховые компании начали получать на этой неделе заявления от клиентов, которые застряли на Ближнем Востоке из-за конфликта вокруг Ирана, в рамках полисов защиты выезжающих за рубеж (ВЗР). В основном заявления касаются задержек или отмены рейсов, а также отмены поездки.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщала 5 марта, что туроператоры понесли убытки в размере более 2,6 млрд руб. В последующие дни ущерб может увеличиться до 3 млрд руб.

На фоне военного конфликта между Ираном и Израилем с США десятки тысяч российских туристов оказались в затруднительном положении на Ближнем Востоке. Глава Минтранса Андрей Никитин сообщил, что со 2 по 11 марта российские и иностранные перевозчики выполнили 284 рейса из стран Ближнего Востока и перевезли около 59 000 пассажиров.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её