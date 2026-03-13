Бакальчук стал гендиректором «М.Видео»

По словам Либа, за прошедший год в компании была проведена глубокая трансформация бизнес-модели, в том числе переход на агентскую схему поставок с крупнейшими поставщиками. По итогам 2025 г. оборот маркетплейса «М.Видео», по словам Либа, достиг 14,1 млрд руб., при этом IV квартал стал рекордным за всю историю проекта – 6,6 млрд руб. Декабрьский оборот вырос на 37% по сравнению с ноябрем и на 83% г/г.