Бакальчук стал гендиректором «М.Видео»
Совет директоров ПАО «М.видео» избрал Феликса Либа председателем совета директоров компании, а Владислава Бакальчука назначил генеральным директором, сообщила пресс-служба ритейлера.
Либ ранее занимал должность генерального директора «М.видео». В новой роли он сосредоточится на стратегическом развитии компании и контроле за исполнением ключевых решений совета директоров, сообщает компания.
По словам Либа, за прошедший год в компании была проведена глубокая трансформация бизнес-модели, в том числе переход на агентскую схему поставок с крупнейшими поставщиками. По итогам 2025 г. оборот маркетплейса «М.Видео», по словам Либа, достиг 14,1 млрд руб., при этом IV квартал стал рекордным за всю историю проекта – 6,6 млрд руб. Декабрьский оборот вырос на 37% по сравнению с ноябрем и на 83% г/г.
Новый гендиректор «М.видео» Владислав Бакальчук заявил, что компания продолжит трансформацию бизнеса. В числе приоритетов – развитие маркетплейса, ускорение онлайн-продаж, модернизация ИТ-инфраструктуры и логистики. Также ритейлер расширяет ассортимент за пределы электроники, развивая категории спорта, мебели, мототехники и автомобилей.
Бакальчук с августа 2025 г. занимал должность главного исполнительного директора «М.Видео». Ранее он занимался развитием маркетплейса Wildberries, который был создан в 2004 г. совместно с его супругой Татьяной Ким.
Феликс Либ работает в «М.Видео» с февраля 2025 г., когда был назначен генеральным директором компании. До этого он руководил группой Natura Siberica, а также занимал руководящие должности в АФК «Система».