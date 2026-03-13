В Кремле оценили смягчение санкций для российской нефти

12 марта управление по контролю за иностранными активами американского минфина объявило о выдаче лицензии на поставку и продажу Россией сырой нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта. Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев уточнил, что США снимают все ограничения с примерно 100 млн баррелей российской нефти в транзите.