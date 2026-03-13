Газета
Главная / Бизнес /

В Кремле оценили смягчение санкций для российской нефти

Без энергоносителей из РФ стабилизация рынка невозможна
Ведомости

Без значительных объемов поставок российской нефти стабилизация на мировом рынке невозможна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он сказал, что в смягчении ограничений относительно нефти из РФ со стороны США наблюдается попытка стабилизировать энергетические рынки. Однако в Москве считают, что ситуация на Ближнем Востоке приведет к нарастанию кризиса.

«В настоящий момент ситуативно действительно наши интересы совпадают – вот таким образом мы это и расцениваем», – добавил представитель Кремля.

12 марта управление по контролю за иностранными активами американского минфина объявило о выдаче лицензии на поставку и продажу Россией сырой нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта. Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев уточнил, что США снимают все ограничения с примерно 100 млн баррелей российской нефти в транзите.

