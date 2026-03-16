Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Бизнес /

РЖД увеличит лимит долговой нагрузки на 2026 год

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) согласовала с властями повышение лимита долговой нагрузки на 2026 г., но, как и в прошлом году, планирует не использовать его полностью, оставив запас в рамках установленного ограничения. Об этом сообщил глава РЖД Олег Белозеров в интервью «Интерфаксу».

Он рассказал, что компания обсуждала с правительством, что теоретически эту границу можно поднять до 4х, и именно такой уровень был закреплен на 2026 г. При этом он уточнил, что РЖД установило более жесткое ограничение – 3,9х.

Белозеров также напомнил, что по итогам 2025 г. мультипликатор чистый долг/EBITDA у РЖД составил 3,4х, тогда как предельное значение этого показателя, установленное правительством, равно 3,5х.

По итогам 2025 г. EBITDA РЖД составила 984,2 млрд руб., чистый долг – 3,33 трлн руб.

29 декабря совет директоров РЖД утвердил инвестиционную программу на 2026 г. – она составит 713,6 млрд руб. Это на 20% меньше инвестиций этого года. Основную часть, 531,4 млрд руб., направят на поддержание основных фондов и обеспечение безопасности перевозок. Туда входят 288 млрд руб. инвестиций на капитальный ремонт подвижного состава и инфраструктуры, замену и модернизацию устройств автоматики, электроснабжения, связи и пр.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте