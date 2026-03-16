Объем биржевых торгов промышленным маргарином составил 4215 тонн

Ведомости

Объем биржевых торгов промышленным маргарином составил 4215 т, сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Так, за 2024 г. объемы торгов составили 2590 т, за 2025 г. – 995 т, а за январь-февраль 2026 г. – 630 т. В настоящее время биржевые торги проводятся не реже 2 раз в неделю на регулярной основе. Минимальный размер лота составляет 5 т.

В ведомстве напомнили, что в 2023 г. ФАС по итогам согласования сделки по покупке активов на рынке маргарина предписала ГК «Русагро» в течение 5 лет выставлять на биржевые торги не менее 10% от объема продаж промышленного маргарина на внутреннем рынке за прошедший год. Это позволило обеспечить ликвидность биржевых торгов, результаты которых становятся основой для формирования биржевого индекса на товар.

Первые торги прошли 1 февраля 2024 г.

5 февраля УФАС по Крыму инициировало проверку цен на маргарин, направив запросы крупнейшим производителям в 16 регионах страны. Ведомство требует от таких компаний, как «Эфко» и «Русагро» и других, предоставить данные об объемах производства, себестоимости и оптовых ценах за 2025 г., а также объяснить возможный рост цен с начала 2026 г. При выявлении необоснованного завышения стоимости продукции УФАС примет антимонопольные меры.

