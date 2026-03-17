Порт Фуджейра в ОАЭ приостановил отгрузку нефти на фоне иранских ударов
Порт Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) приостановил отгрузку нефти. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По информации Inchcape Shipping Services, по состоянию на утро 17 марта были остановлены погрузочные мощности терминалов Fujairah Oil, через которые проходят жидкие грузы, включая топливо. Также приостановлена работа офшорного причала терминала, управляемого совместным предприятием с нидерландской Koninklijke Vopak.
Ранее сообщалось о частичном возобновлении работы, но, по данным источников, отгрузка нефти компании Abu Dhabi National (ADNOC) по-прежнему не осуществляется.
Как пишет Bloomberg, Фуджейра является ключевым хабом для экспорта нефти и нефтепродуктов и играет важную роль для глобального рынка благодаря расположению вне Ормузского пролива, который фактически закрыт на фоне конфликта.
По данным источников, у берегов Фуджейры также был поврежден танкер со сжиженным газом под флагом Кувейта – он пострадал от обломков беспилотника.
16 марта в Фуджейре начался пожар в промзоне с объектами нефтяной индустрии после удара БПЛА.