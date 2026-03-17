Порт Фуджейра в ОАЭ приостановил отгрузку нефти на фоне иранских ударов

По информации Inchcape Shipping Services, по состоянию на утро 17 марта были остановлены погрузочные мощности терминалов Fujairah Oil, через которые проходят жидкие грузы, включая топливо. Также приостановлена работа офшорного причала терминала, управляемого совместным предприятием с нидерландской Koninklijke Vopak.