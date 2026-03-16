В ОАЭ загорелась промзона с объектами нефтяной индустрии после удара БПЛА
В Фуджейре в Объединенных Арабских Эмиратах начался пожар в промзоне с объектами нефтяной индустрии после удара БПЛА. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на власти эмирата.
Пострадавших нет, гражданская оборона пытается локализовать пламя.
16 марта из-за удара беспилотника загорелся расположенный неподалеку от главного международного аэропорта Дубая топливный бак. Самолетам «пришлось кружить за пределами аэропорта, пока не прибыли экстренные службы», писал Bloomberg. Пожар был локализован, обошлось без пострадавших. Спустя несколько часов после инцидента местные власти объявили о приостановке работы аэропорта.
14 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявлял, что атаковал филиалы американского Citibank в Дубае и Манаме в ответ на удары США и Израиля по банкам в Тегеране. КСИР также предупреждал, что готовится нанести удары по трем портам ОАЭ в ответ на нападение на принадлежащий ему остров Харк.