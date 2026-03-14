Иран заявил об атаках на филиалы американского Citibank в Дубае и Манаме
Иран атаковал филиалы американского Citibank в Дубае и Манаме в ответ на удары США и Израиля по банкам в Тегеране. Об этом сообщил представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Али Мохаммад Наини.
«Если враг повторит этот шаг, все отделения американских банков в регионе станут нашей законной целью», – заявил он (цитата по ТАСС).
После инцидента некоторые международные банки перевели своих сотрудников в другие здания и продолжили работу в удаленном режиме. Как пишет Tasnim, в связи с растущими опасениями по поводу безопасности региональные отделения Citibank объявили о временной приостановке некоторых видов очного обслуживания в ОАЭ.
Tasnim 14 марта сообщал, что Иран заявил о готовности нанести удары по трем портам Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в ответ на нападение на принадлежащий ему остров Харк.
Население ОАЭ предупредили о необходимости срочно эвакуироваться из районов вокруг портов Фуджайра, Халифа и Джебель-Али, которые стали законными целями из-за присутствия американских военных, расположенных среди гражданских объектов, и могут подвергнуться ударам в ближайшее время.