Иран анонсировал удары по портам ОАЭ в ответ на атаку на остров Харк
Иран заявил о готовности нанести удары по трем портам Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в ответ на нападение на принадлежащий ему остров Харк. Об этом сообщает Tasnim.
Население ОАЭ предупредили о необходимости срочно эвакуироваться из районов вокруг портов Фуджайра, Халифа и Джебель-Али, которые стали законными целями из-за присутствия американских военных, расположенных среди гражданских объектов, и могут подвергнуться ударам в ближайшее время.
The Guardian со ссылкой на иранские СМИ сообщала, что нефтяная инфраструктура Ирана на острове Харк не пострадала в результате ударов, нанесенных американскими вооруженными силами. По данным агентства Fars, на острове, расположенном в Персидском заливе, прогремело более 15 взрывов. Целями стали системы противовоздушной обороны, объекты военно-морской базы, диспетчерская вышка и вертолетный ангар. Информации о жертвах и масштабах разрушений пока не поступало.
Соединенные Штаты, комментируя операцию, заявили об уничтожении военных мощностей на острове. Президент США Дональд Трамп также пригрозил нанести дополнительные удары по нефтяным терминалам Харка в случае, если Тегеран продолжит препятствовать судоходству через Ормузский пролив.
Как пишет Bloomberg, Иран предупредил, что нанесет удары по связанным с США нефтяным и энергетическим объектам на Ближнем Востоке, если будет атакована его собственная инфраструктура. «Все нефтяные, экономические и энергетические объекты, принадлежащие нефтяным компаниям в регионе, которые частично принадлежат Соединенным Штатам или сотрудничают с ними, будут немедленно уничтожены и обращены в пепел», – говорится в сообщении.
Остров Харк служит экспортным терминалом для 90% поставок иранской нефти.