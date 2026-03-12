Иран анонсировал удары по портам ОАЭ в ответ на атаку на остров Харк

Как пишет Bloomberg, Иран предупредил, что нанесет удары по связанным с США нефтяным и энергетическим объектам на Ближнем Востоке, если будет атакована его собственная инфраструктура. «Все нефтяные, экономические и энергетические объекты, принадлежащие нефтяным компаниям в регионе, которые частично принадлежат Соединенным Штатам или сотрудничают с ними, будут немедленно уничтожены и обращены в пепел», – говорится в сообщении.