Дубай приостановил полеты в главном аэропорту после атаки БПЛА
Полеты в главном международном аэропорту Дубая в Объединенных Арабских Эмиратах были приостановлены после атаки беспилотника на инфраструктуру. Об этом сообщает Bloomberg.
16 марта в результате удара беспилотника загорелся расположенный неподалеку от аэропорта топливный бак. В связи с этим самолетам «пришлось кружить за пределами аэропорта, пока не прибыли экстренные службы», отмечает агентство. Пожар был локализован, обошлось без пострадавших. Спустя несколько часов после инцидента местные власти объявили о приостановке работы аэропорта.
14 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявлял, что атаковал филиалы американского Citibank в Дубае и Манаме в ответ на удары США и Израиля по банкам в Тегеране, а также готовится нанести удары по трем портам ОАЭ в ответ на нападение на принадлежащий ему остров Харк.