Доли Wintershall в «Ачим девелопменте» и «Ачимгазе» оценили в 7,6 млрд рублей
Правительство России утвердило оценку бывших долей немецкой компании Wintershall Dea в предприятиях «Ачим девелопмент», «Ачим сбыт» и «Ачимгаз» в 7,6 млрд руб. Соответствующее распоряжение кабмина размещено на портале официального опубликования правовых актов.
Согласно документу, оценка доли в 25,01% «Ачим девелопмент» утверждена в размере 2,8 млрд руб., 50% «Ачимгаза» – 4,7 млрд руб., 9% «Ачим сбыта» – 100 млн руб. Такую оценку дала компания «Б1-консалт».
Wintershall Dea с 2004 г. вместе с «Газпромом» осваивала Уренгойское месторождение газа в Ямало-Ненецком автономном округе. Корпорация владела 50% АО «Ачимгаз», 25,01% АО «Ачим сбыт» и 25% ООО «Ачим девелопмент». Остальные активы принадлежали ПАО «Газпром». В 2007 г. компании также занимались разработкой Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения.
Ранее правительство РФ приняло постановление, по которому компании «Ачимгаз», «Ачим девелопмент» и «Ачим сбыт» переходят в российскую собственность в рамках специальных экономических мер, принятых в ответ на западные санкции. Указ президента Владимира Путина №966 об этих изменениях был опубликован 19 декабря 2023 г.
На базе старых АО были зарегистрированы три новых ООО. Все права и обязанности прежних компаний перешли к ним. Доли в «Ачимгазе», «Ачим девелопменте» и «Ачим сбыте» распределятся так: «Газпрому» – пропорционально его текущей доле, новому ООО – доли иностранных участников.
Доли, которые перейдут к новым ООО, будут оценены и предложены к продаже ООО «Газовые технологии». Банк «Россия» учредил эту компанию в Санкт-Петербурге в августе 2023 г., сообщал «Интерфакс».